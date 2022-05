Reggina, i calciatori: “mai chiesti premi in denaro al club”

8 Maggio 2022 18:51

I calciatori della Reggina, tramite la società, in un comunicato hanno fornito la propria versione dei fatti in merito alla vicenda legata ai premi in denaro

In casa Reggina, a qualche giorno dallo scossone legato all’arresto del Presidente Gallo, e in attesa di conoscere le novità sul futuro societario, l’attenzione si è anche rivolta alle dichiarazioni del dottore Michele Spinella, funzionario della Procura che dopo Brescia-Reggina – ai microfoni di Radio Febea – ha parlato di una trattativa (tra fine 2021 e inizio 2022) tra procuratori e società relativa ai premi stagionali ai calciatori. Su queste affermazioni, per cui sono arrivate anche delle precisazioni dello stesso Spinella, tramite la nostra testata, è intervenuta la stessa società amaranto. “In merito ad alcune dichiarazioni rilasciate da un addetto ai lavori all’interno di una emittente radiofonica reggina, e riportate in seguito da varie testate online, i calciatori della Reggina 1914 intendono precisare quanto segue”, è la prima parte del comunicato del club dello Stretto