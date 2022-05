Arresto Gallo, la “Iena” Roberta Rei: “i lavoratori di M&G quando riavranno indietro i loro soldi?”

8 Maggio 2022 20:28

La giornalista e inviata de “Le Iene” Roberta Rei, dopo l’arresto del Presidente della Reggina Luca Gallo, si è chiesta: “Tutti i lavoratori di M&G quando riavranno indietro i loro soldi?”

Nell’ottobre 2020 era arrivata a Reggio Calabria, incontrando Luca Gallo per chiedergli spiegazioni in merito al mancato versamento dei contributi ad alcuni lavoratori. Ora, dopo l’arresto del Presidente della Reggina, si è chiesta: “Tutti i lavoratori di M&G quando riavranno indietro i loro soldi?”. Stiamo parlando di Roberta Rei, giornalista e inviata de “Le Iene” che poco meno di due anni fa mise in luce la situazione relativa all’imprenditore romano e alle sue aziende. “‘Lei deve fare attenzione a quello che dice, si fidi di me’. Mi aveva detto il presidente della Reggina Calcio Luca Gallo. Ieri è stato arrestato”, ha scritto su Facebook, postando il video di quel servizio andato in onda allora su Italia 1.