Reggina, Turati raggiunge Cortinovis: anche il portiere convocato per lo stage della Nazionale

23 Maggio 2022 15:07

Anche il portiere arrivato in prestito dal Sassuolo è tra i 53 calciatori italiani considerati di interesse nazionale

Soddisfazione per Stefano Turati. La FIGC ha reso noto che il portiere del Sassuolo, in prestito secco alla Reggina sino al 30 giugno, è stato convocato per lo stage che si svolgerà al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Il ct Roberto Mancini ha radunato i 53 calciatori considerati di interesse nazionale, tra i quali anche Alessandro Cortinovis. L’estremo difensore classe 2001 è riuscito a ritagliarsi molto spazio nel corso della stagione da poco conclusa, riuscendo per gran parte del campionato a soffiare il posto da titolare al più esperto Alessandro Micai.