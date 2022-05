Anche Amione saluta la Reggina: “grazie Reggio, è stato un onore difendere questa maglia”

8 Maggio 2022 15:35

Anche il giovane difensore Bruno Amione saluta Reggio Calabria, la Reggina e i suoi tifosi: tornerà all’Hellas Verona

E’ il momento dei saluti. Dopo Folorunsho, anche Bruno Amione saluta la città e la squadra che per un anno lo hanno accolto. L’arrivo in sordina in estate, zero spazio nel girone d’andata, poi è protagonista nel ritorno con Stellone. Il giovane difensore tornerà all’Hellas Verona e non è detto, per quanto dimostrato in riva allo Stretto, che la squadra scaligera non decida di tenerlo, in Serie A: “Grazie Reggina per quest’anno – ha scritto su Instagram l’argentino – è stato un onore difendere questa maglia. Grazie tifosi per essere stati sempre con noi. Grazie REGGIO“.