Il Milan passa a RedBird Capital Partners: c’è la firma per l’acquisizione dal fondo Elliott

31 Maggio 2022 12:09

Il fondo d’investimento americano RedBird Capital Partners acquista il Milan: c’è la firma per l’acquisizione delle quote di maggioranza della società rossonera dal fondo Elliott

Dopo lo scudetto conquistato sul campo due settimane fa, il Milan cambia proprietà. Gerry Cardinale, fondatore del fondo RedBird Capital Partners, ha firmato il contratto di acquisizione della maggioranza del Milan dal fondo Elliott. Lo riporta “La Gazzetta dello Sport”. L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore o nella giornata di domani. L’operazione completata è quella del “signing”, quella delle firme, il “closing” vero e proprio avrà tempi più lunghi. Le cifre dell’operazione dovrebbero essere intorno agli 1.3 miliardi.

Il Milan passa di mano ma resta sempre sotto bandiera a stelle e strisce. Il fondo americano Elliott era subentrato nel 2018 per l’inadempienza di Li Yonghong che, nel 2017, aveva preso il posto di Fininvest. Il fondo gestito da Paul Singer manterrà comunque una quota (intorno al 30%) nella società rossonera.

Non è la prima volta che RedBird opera nello sport. La società fondata nel 2014 detiene l’85% del Tolosa neo promosso in Ligue1 e il 10% della società che controlla la maggioranza delle azioni del Liverpool. Negli USA ha a che fare con i Boston Red Socks (baseball), nei Pittsburg Penguins (hockey su ghiaccio), oltre a controllare direttamente Dream Sport, piattaforma sportiva in India specializzata in cricket (sport nazionale).