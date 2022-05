Tragico sbarco di migranti a Siderno: due morti, le IMMAGINI dei soccorsi

6 Maggio 2022 20:59

Siderno: tra i migranti recuperati, a bordo del bialbero a vela, anche i corpi privi di vita di due persone

Tragedia questa mattina a Siderno: una barca a vela, con 108 migranti a bordo, si è incagliata a pochi metri dalla riva. L’operazione di soccorso, coordinata dalla Guardia Costiera di Reggio Calabria, ha coinvolto le motovedette CP322 della Guardia Costiera di Roccella Jonica e la CP760 in forza allo stesso Comando reggino, oltrechè un elicottero della Polizia di Stato che ha eseguito un primo sorvolo sull’area, per la ricerca di eventuali dispersi. Nel mentre, come testimoniano le immagini, due soccorritori marittimi della Guardia Costiera operando direttamente in acqua, hanno prestato soccorso ad un migrante che si trovava su uno dei piloni portanti del pontile, riuscendo – a conclusione delle complesse attività di salvataggio – a portarlo in salvo a bordo della motovedetta. Tra i migranti recuperati, a bordo del bialbero a vela, anche i corpi privi di vita di due persone. All’attualità, anche alla luce degli esiti di un ulteriore sorvolo operato in area da un elicottero AW139 della Guardia Costiera, decollato dalla Base aerea di Catania, non risulterebbero esservi ulteriori dispersi.​