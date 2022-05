Raddoppio termovalorizzatore di Gioia Tauro, il documento che Occhiuto ha illustrato ai Sindaci

11 Maggio 2022 09:56

Il documento, con alcune pagine, che il Governatore della Calabria Roberto Occhiuto ha illustrato ai Sindaci della Piana ieri nel corso dell’incontro sul tema relativo al raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro

Quella di ieri, in Calabria, è stata una giornata importante. Il Governatore Roberto Occhiuto, infatti, ha incontrato i Sindaci della Piana di Gioia Tauro per parlare del raddoppio del termovalorizzatore nella città reggina. Da istituzioni e cittadini sono arrivate resistenze, manifestazioni pubbliche e perplessità, ma il Presidente di Regione ha affermato che non vuole “che ci siano i rifiuti in mezzo alle strade soprattutto d’estate quando dovrebbero esserci i turisti. Peraltro in tutta Italia si investe sulla termovalorizzazione, non vedo perché non si possa fare anche in Calabria”.

Il Governatore, sin dal suo insediamento, si è sempre detto determinato in merito al raddoppio dell’impianto di Gioia Tauro, perché “la parte della Calabria che secondo me può essere il motore di sviluppo per tutta la Calabria è proprio l’area di Gioia Tauro con il porto, sviluppatosi nella distrazione generale della politica, che diventerà ancora più importante per effetto di questa sciagurata guerra a seguito della modifica degli assetti della logistica”. E, spiegando ciò, Occhiuto ha illustrato ai Sindaci un documento: “non voglio che questa regione abbia impianti di termovalorizzazione inquinanti come quello di Gioia Tauro, che dovrebbero comunque essere ammodernati. Allora ho pensato che si poteva ammodernare quell’impianto e renderlo più performante e ho spiegato ai Sindaci che nel progetto per il quale abbiamo fatto una manifestazione di interesse, cui seguirà un bando di gara, è prevista la riduzione delle emissioni inquinanti dell’80% e in alcuni casi dell’88% rispetto a quello che accade oggi”. E ci sono proprio questi due elementi tra quelli maggiormente evidenziati all’interno del documento che il Presidente regionale ha illustrato ai primi cittadini della Provincia.

A far leva, tra i contenuti esposti, le differenze tra il polo tecnologico attuale, di oggi, e come sarebbe in caso di ammodernamento, domani. Ad oggi: “bassissima affidabilità; rischio di emissioni non controllate; continui fermi impianto e necessità d’interventi d’urgenza; incremento dello smaltimento in discarica; perdita di risorse energetiche”.

Oggi il termovalorizzatore è costituito da “un impianto di termovalorizzazione (WTE) – linee A1 e A2 a letto fluido – capacità di trattamento autorizzata di 120.000 t/a di Combustibile solido secondario (CSS) e da un impianto di termovalorizzazione (WTE) – linee B1 e B2, realizzate per l’80% circa. Le linee A1 e a2, progettate nel 2001, giunte a fine ciclo vita, nel 2020 sono state trattate solo 60.000 tonnellate di CSS, a fronte delle 120.000 annue autorizzate (fonte Ispra)”. Le perplessità dei Sindaci sono proprio relative alle prime due linee. Questi ultimi, nel confronto con Occhiuto, hanno infatti chiesto di “puntare decisamente al completamento della terza e della quarta linea (appunto B1 e B2, realizzate per l’80% circa), da ammodernare con criteri improntati ad efficienza e innovazione tecnologica, dismettendo le due linee attualmente in uso, che sono obsolete e necessitano di adeguamento”. E la strada di Occhiuto va verso l’ammodernamento, che significherebbe, secondo quanto si legge nel documento, renderlo affidabile, sicuro, avanzato e con le migliori performance ambientali, cioè stop discariche e stop esportazione rifiuti, secondo anche quelli che sono gli adeguamenti che il documento europeo sulle BAT ha reso obbligatori entro il 2023.

Con tale ammodernamento, come sarebbe il polo tecnologico di Gioia Tauro di domani? Significherebbe “riduzione delle emissioni in atmosfera, riduzione degli impatti ambientali, miglioramento dell’efficienza energetica, monitoraggio continuo delle emissioni, approccio differenziato e specifico per inquinanti ‘chiave’ con conseguente riduzione degli impatti. Le opportunità di adeguamento dell’Unità B (Linee B1 e B2) permettono di recuperare con una nuova complessiva sistemazione l’affidabilità del sistema impiantistico in maniera tale da fronteggiare il fabbisogno di valorizzazione energetica regionale quale alternativa allo smaltimento in discarica; massimizzare il recupero energetico nell’ottica anche di supportare una eventuale filiera del freddo a servizio del limitrofo polo portuale; minimizzare la produzione di scarti derivanti dalla combustione da smaltire in discarica. Le condizioni di funzionamento delle Linee B1 e B2 sono estremamente innovative in grado di ridurre, rispetto all’attuale modello funzionale delle linee A1 e A2, le emissioni e migliorare le performances energetiche e ridurre la produzione di scarti, massimizzando l’efficienza complessiva del sistema in termini di affidabilità ed energetici. Di seguito le evidenze in numeri”.