La guerra in Ucraina costa 929 euro alle famiglie italiane: i DATI per Calabria e Sicilia

29 Maggio 2022 14:56

Secondo le stime CGIA, nel 2022 la guerra in Ucraina peserà sulle famiglie italiane, in media, per 929 euro. I dati regione per regione

L’Ufficio studi della CGIA ha stimato quale sia il costo della guerra in Ucraina sulle famiglie italiane. Lo studio è stato condotto attraverso il confronto tra le ultime previsioni di crescita del Pil realizzate prima dell’avvio del conflitto (gennaio 2022) con le successive realizzate dopo l’invasione russa (dal mese di aprile). Secondo i dati emersi si evince che la diminuzione della ricchezza prodotta nel nostro Paese sarà dell’1.4%. In termini assoluti il deterioramento della situazione economica generale provocherà una riduzione in termini reali del Pil pari a 24 miliardi di euro che, rapportati ai 25 milioni di famiglie presenti in Italia, si traduce in una perdita di potere d’acquisto per ciascun nucleo di 929 euro.

A livello territoriale le famiglie più penalizzate saranno quelle residenti in Trentino Alto Adige (-1.685 euro), nella Valle d’Aosta (-1.473 euro) e nel Lazio (-1.279 euro). Ogni famiglia della Calabria spenderà in media 753 €, mentre va meglio alla Sicilia che risulta la regione con meno perdite subite (437 €).