Audio segreto dal Cremlino, Budanov svela: “Putin gravemente malato di cancro”

14 Maggio 2022 11:15

Continuano le speculazioni sullo stato di salute di Vladimir Putin. Il capo degli 007 ucraini, Kyrylo Budanov, fa riferimento a un audio di un oligarca russo in cui il leader russo sarebbe “gravemente malato di cancro”

Fin dagli albori della guerra in Ucraina si sono susseguiti diversi rumor sulle condizioni di salute di Vladimir Putin, molti dei quali attribuiscono al leader russo una malattia. L’ultima speculazione arriva per bocca di Kyrylo Budanov, capo degli 007 ucraini che, nel corso di un’intervista a Sky News, ha parlato di Putin “in condizioni psicologiche e fisiche davvero brutte, è molto malato“. Secondo Budanov, inoltre, in Russia starebbero organizzando un golpe per rimuovere Putin. Il magazine New Lines sostiene di aver ottenuto un audio di un oligarca russo, vicino al Cremlino, nel quale viene sostenuto che Putin abbia “un tumore del sangue“. Tale informazione “top secret” sarebbe stata inviata dal quartier generale dell’Fsb, l’agenzia di sicurezza russa, a tutti i suoi direttori regionali.

L’evoluzione della guerra in Ucraina

Nel corso della sua intervista a Sky News, Budanov ha poi parlato del prosieguo della guerra in Ucraina definendosi ottimista: “il punto di non ritorno sarà nella seconda parte di agosto e la maggior parte delle azioni di combattimento attive termineranno entro la fine di quest’anno: rinnoveremo il potere ucraino in tutti i nostri territori che abbiamo perso, inclusi Donbass e Crimea. Sappiamo tutto del nostro nemico. Conosciamo i loro piani quasi mentre vengono realizzati: l’Europa vede la Russia come una grande minaccia. Hanno paura della sua aggressione“.