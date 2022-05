Reggio Calabria: arriva il progetto della Metropolitana di superficie da Villa San Giovanni a Melito Porto Salvo

4 Maggio 2022 17:04

Trasporti, l’Assessore Battaglia ha incontrato il Presidente Occhiuto e l’Assessore Orsomarso: sul tavolo l’avvio di Metropolitana di superficie per collegare la periferia Nord e Sud di Reggio Calabria e il nuovo corso di Sacal

La Metropolitana di superficie che collegherà la periferia Nord e Sud di Reggio Calabria, da Villa San Giovanni a Melito di Porto Salvo, potrebbe diventare realtà. L’assessore alla Mobilità ed ai Trasporti, Domenico Battaglia, ha incontrato ieri il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e l’assessore regionale ai Trasporti, Fausto Orsomarso. Al centro del cordiale e proficuo incontro, l’iter per l’acquisizione dei fondi relativi alla realizzazione di “Mms”, il progetto per la Metropolitana di superficie con una potenziata frequenza di corse. L’assessore Orsomarso ha confermato che il procedimento è ormai alle battute finali e che, già la prossima settimana, si terrà il tavolo conclusivo con le istituzioni coinvolte per procedere all’approvazione della delibera che trasferirà 100 milioni di euro al Comune di Reggio Calabria per raggiungere l’importante obiettivo.

“Con il presidente Occhiuto – ha spiegato l’Assessore Domenico Battaglia – si è discusso della situazione dello scalo aeroportuale reggino. Il Governatore ha evidenziato come la Regione abbia riportato Sacal nell’alveo, auspicato da Enac, del controllo pubblico. Una buona notizia – ha specificato Battaglia – cui deve però seguire un impegno concreto nei confronti del nostro scalo. La compagine societaria avrà, il prossimo 12 maggio, il nuovo Presidente, a seguito delle dimissioni di Giulio De Metrio, e che, all’indomani di tale adempimento, sarà aperto un confronto con le istituzioni reggine, Città Metropolitana e Comune, per il definitivo rilancio dell’Aeroporto dello Stretto”. E a tal proposito “sono sul tavolo già diverse idee e più di una certezza – ha dichiarato l’assessore comunale Domenico Battaglia – per poter guardare con fiducia ed ottimismo alla possibilità di costruire, con il nuovo corso di Sacal, una stagione positiva per il “Tito Minniti””.

Metropolitana di superficie Villa-Melito: i dettagli del progetto

La proposta era stata presentata dalla Regione Calabria nel maggio dello scorso anno, quando l’ingegnere Domenica Catalfamo era Assessore ai Trasporti. Il piano prevede “l’implementazione di un progetto integrato per il sistema dei trasporti dell’area metropolitana di Reggio Calabria da attuarsi mediante due azioni specifiche. La prima azione – veniva spiega – riguarda il potenziamento dell’offerta dei servizi di trasporto ferroviario passeggeri nell’area metropolitana Villa San Giovanni-Reggio Calabria-Melito Porto Salvo, integrato con i sistemi di trasporto urbani. Tale azione si sostanzia attraverso l’offerta, da parte del servizio passeggeri di Trenitalia di 48 collegamenti giorno/medio/feriale con treni di nuova generazione lungo la linea ferroviaria compresa tra Melito di Porto Salvo e Villa San Giovanni con 16 fermate complessive, di cui 13 fermate nella sola città di Reggio Calabria”.

“La seconda azione del progetto integrato attiene, invece, al potenziamento e alla riqualificazione dei sistemi di trasporto collettivo a scala urbana. In particolare – è sottolineato –, per la città di Reggio Calabria, attraverso un sistema bus-navette/circolare le principali stazioni ferroviarie, saranno collegate con le aree urbane/quartieri di riferimento: Catona-Arghillà-Gallico-Archi-Pentimele-Pellaro e con i principali poli e servizi: stazione aeroporto-aeroporto; stazione Centrale-Cedir, stazione Lido-Porto di Rc/Università/Gom etc. Si propone anche il miglioramento dell’accessibilità delle stazioni ferroviarie, mediante interventi di realizzazione/riqualificazione dei nodi di scambio, dei sistemi tecnologici connessi lungo le principali linee urbane del trasporto collettivo, la realizzazione/completamento di sistemi di collegamento meccanizzati in corrispondenza di particolari nodi di scambio e poli di interesse: sistema ettometrico di Via Giudecca; Torrente Annunziata-Università nonché l’introduzione di biglietto integrato bus urbani/treno“.

Mobilità di superficie e collegamento integrato

“Il progetto integrato proposto dalla Regione Calabria – si legge ancora nella nota – consentirà agli utenti di fruire di una metropolitana di superficie con elevato comfort di viaggio e collegamento integrato con i principali nodi urbani (Cedir, Università, ospedali, Centro storico, etc.) e con i nodi del sistema di trasporto principale (porto, aeroporto, stazioni ferroviarie). La riduzione di passeggeri su gomma implicherà certamente una riduzione dell’incidentalità stradale, dell’inquinamento atmosferico ed acustico nonché un miglioramento della fruibilità, della qualità e della sicurezza degli spazi urbani interessati dal progetto integrato. In caso di accoglimento e piena condivisione della proposta da parte dei comuni coinvolti i primi servizi metropolitani potrebbero partire già dal dicembre 2021″.