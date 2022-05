Profuga ucraina ricoverata in coma a Torino: si risveglia ascoltando i Maneskin

6 Maggio 2022 13:05

Una profuga ucraina di 16 anni, ricoverata in coma a Torino, si risveglia ascoltando i Maneskin: la giovane è una grande fan della band

Da Torino arriva una bella storia che, seppur collegata alla guerra in Ucraina, ha un lieto fine. Una profuga ucraina di 16 anni, trasportata presso l’ospedale Cto di Torino da Leopoli, grazie ai volontari dell’associazione MirNow, era ricoverata in stato di coma in seguito a un incidente d’auto nel quale ha perso la vita il padre, mentre i due fuggivano dall’Ucraina. La giovane si è svegliata grazie a una canzone dei Maneskin, la sua band preferita. Maurizio Beatrici, direttore della struttura complessa di neuro-riabilitazione ha dichiarato: “è una loro grande fan e ieri sera, ascoltando una loro canzone, ha espresso emozione“.