Priscilla Salerno, salvezza hot per la Salernitana: lo spogliarello è virale | VIDEO

23 Maggio 2022 14:37

L’attrice di film per adulti ha mantenuto la promessa ed ha fatto lo spogliarello al termine della partita che è valsa la permanenza in Serie A

Sono passati i tempi di Anna Falchi e Sabrina Ferilli, adesso le sexy tifose non hanno più limiti. E’ il caso di Tina Ciaco, conosciuta come Priscilla Salerno, pornostar e tifosissima dei granata, che al termine della gara contro l’Udinese ha festeggiato in prima linea il raggiungimento del sogno salvezza. Lo aveva promesso prima della partita, se fosse andata bene avrebbe fatto un “regalo” ai supporters campani. E così è stato: “siete tutti invitati a mezzanotte per il mio regalo, uno spogliarello dedicato alla Salernitana, indimenticabile come la passione per questa squadra e per questa città”.

La pornostar Priscilla Salerno, quindi, non si è tirata indietro, si è spogliata in via Roma: “forza Granata ragazzi, tutti su con le mani”, ha urlato mentre faceva lo spogliarello. Coperta soltanto da una sciarpa, ha mandato in visibilio i tifosi presenti e scatenato la festa granata ancora di più.