Poste Italiane: accordo con Unimpresa a sostegno delle aziende in provincia di Reggio Calabria

24 Maggio 2022 11:46

Poste Italiane e Unimpresa hanno firmato un accordo per l’offerta di servizi e prodotti innovativi a supporto delle micro, piccole e medie imprese associate in provincia di Reggio Calabria. Grazie alla capillarità della rete di Poste Italiane, presente con oltre 160 Uffici Postali nella provincia e al ruolo di Unimpresa, una delle principali associazioni imprenditoriali, le associazioni territoriali e i loro iscritti potranno beneficiare dei molteplici servizi e prodotti disponibili in modo conveniente e funzionale alle loro esigenze. Diversi i servizi inclusi che potranno essere utilizzati dagli associati, dalla logistica (come per esempio il Poste Delivery Business Prepagato, ideale per coniugare le esigenze di velocità e versatilità nelle spedizioni), all’informatica (pacchetti Office 365 Basic, Standard e Premium in offerta e in abbinamento ad altri prodotti del Gruppo Poste Italiane) fino a quelli di acquiring (i pagamenti digitali con Codice PostePay e Mobile POS, strumento per l’incasso tramite carte in mobilità senza l’obbligo di installare un terminale). Infine, Poste Italiane offre servizi innovativi anche per quanto riguarda la gestione documentale, attraverso una serie di strumenti che permettono la dematerializzazione dei documenti e lo loro archiviazione in modo semplice, sicuro e a norma di legge, e i prodotti finanziari, con la sottoscrizione a condizioni dedicate di importanti strumenti come i conti correnti o le Postapay.