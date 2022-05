Poste italiane: a Reggio Calabria un convegno di educazione finanziaria

18 Maggio 2022 12:25

Domani, giovedì 19 maggio, terzo appuntamento per i cittadini della provincia di Reggio Calabria del nuovo ciclo di nove incontri dedicati all’educazione finanziaria dal titolo “La gestione professionale del risparmio e gli investimenti”

Domani, giovedì 19 maggio, terzo appuntamento per i cittadini della provincia di Reggio Calabria del nuovo ciclo di nove incontri dedicati all’educazione finanziaria dal titolo “La gestione professionale del risparmio e gli investimenti”. Gli incontri accessibili gratuitamente, previa registrazione, si svolgono in diretta streaming attraverso la piattaforma MS Teams Live e per tutta la durata dell’evento i partecipanti potranno interagire via chat con i relatori e con gli esperti di Educazione Finanziaria di Poste Italiane.

Durante la sessione, dalle 17:00 alle 18:00, gli esperti di Poste Italiane spiegheranno come rendere efficienti i propri investimenti attraverso alcune soluzioni professionali del risparmio gestito. Attraverso un linguaggio chiaro e diretto, ciascun esperto fornirà ai partecipanti indicazioni concrete per risparmiare, proteggersi dagli imprevisti e compiere scelte economiche consapevoli e responsabili. Al termine del convegno sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione ed una guida utile con i contenuti degli argomenti trattati.

Per registrarsi e partecipare gratuitamente al webinar basta cliccare su https://www.posteitaliane.it/prenota-evento?idEvento=2022_05_19_CWBP.