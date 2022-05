4 Maggio 2022 12:34

Porti, la giunta approva la delibera per il disinsabbiamento dei porti di Cariati, Cetraro e Roccella. Orsomarso: “puntiamo sulla qualità dei servizi”

“La manutenzione e il funzionamento dei nostri porti, unitamente al decoro urbano dei nostri Borghi, sono fondamentali quanto la promozione della nostra terra”.

É il commento dell’assessore regionale al Turismo e alla Portualità turistica, Fausto Orsomarso, nel merito della delibera, approvata ieri dalla Giunta regionale, presieduta dal governatore Roberto Occhiuto, sul disinsabbiamento dei porti turistici di Cariati Marina, Cetraro e Roccella Jonica. Con questo provvedimento, proposto all’Esecutivo dall’assessore Orsomarso, si intende sostenere l’efficientamento di infrastrutture portuali di rilevanza economica regionale e interregionale per favorirne l’accesso, la circolazione e la sosta e per agevolare le manovre d’ingresso e di uscita attraverso interventi di aumento della profondità, anche mediante disinsabbiamento, dell’imboccatura dei porti turistici di Cariati Marina, Cetraro e Roccella Jonica. “A partire dagli Stati generali del Turismo, con il presidente Occhiuto abbiamo aperto un tavolo costante con i sindaci e gli operatori del turismo perché – rimarca Orsomarso – la qualità della nostra accoglienza e dei servizi da offrire ai nostri ospiti, la valorizzazione e la promozione delle ‘Coste blu’, soprattutto in vista della stagione estiva, non può più essere sottovalutata o posta in secondo piano”.