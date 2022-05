Ponte sullo Stretto, per Tajani e Gelmini un sì convinto: “il Governo crede in questa opera e la vuole portare avanti” | VIDEO

15 Maggio 2022 18:26

Ponte sullo Stretto, Tajani e Gelmini durante primo forum “Verso Sud: “opera fondamentale, approfondimento sulle campate”

Durante il primo forum “Verso Sud. La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo”, ospitato nella villa Zagara di Sorrento, che ha visto, tra l’altro, la partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si è parlato anche di Ponte sullo Stretto. L’evento, realizzato da The European House – Ambrosetti e dal ministero per il Sud e la Coesione territoriale, con il sostegno di gruppo Fs Italiane, Intesa Sanpaolo, gruppo Msc e Gruppo Adler, si è posto l’obiettivo di elaborare una nuova agenda strategica per il Sud Italia, rendendolo punto di riferimento nel Mediterraneo. Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, nell’esprimere la solidarietà a Matilde Siracusano per “gli attacchi sessisti”, è estremamente chiaro, sul collegamento tra Calabria e Sicilia: “Ponte sullo Stretto? Per noi azzurri assolutamente sì”. Il Ministro degli affari regionali, Maria Stella Gelmini, nel suo intervento, chiarisce: “il Ponte sullo Stretto ha uno spazio nella programmazione del governo, al momento c’è un approfondimento sulle campate. Il Governo crede in questa opera e la vuole portare avanti”, rimarca convinta la rappresentante degli azzurri nell’esecutivo di Mario Draghi. In basso i VIDEO.