Ponte sullo Stretto, Giovannini: “ecco perché progetto a campata unica non è più cantierabile”

13 Maggio 2022 13:03

Il Parlamento, secondo quanto riferito dal ministro alle Infrastrutture, sta attendendo l’esito degli studi di fattibilità per esprimersi sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto

Il Ponte sullo Stretto, un’opera che da decenni è oggetto di dibattito. La domanda che sorge a molti è: ma l’opera si farà mai? Ad affrontare la questione è stato questa mattina il ministro alle Infrastrutture Enrico Giovannini, ospite a “The Breakfast Club” su Radio Capital. “Non è detto – ha esordito per rispondere subito alla domanda – , stiamo tenendo conto dell’indicazione avanzata della Commissione avviata con il presente governo. Bisogna intanto rivedere il progetto vecchio, che non è più attuale dal punto di vista tecnico e non solo, anche finanziario. Ma è stata fatta presente anche la possibilità di realizzare un ponte a tre campate. Esiste l’opzione zero, Rfi ha in mano gli studi di fattibilità che daranno una risposta definitiva. Poi sarà il Parlamento a decidere”.

Ponte sullo Stretto e “risposta definitiva” è stata ritenuta una frase ossimoro dai commentatori in studio, ma il ministro Giovannini ha tenuto a chiarire. “Capisco lo scetticismo, ma le posso dire che la questione tecnica è molto complessa. Le navi porta container hanno altezza molto diversa rispetto a quelle immaginate quando è stato fatto lo studio. La realtà cambia mentre si immagina che tipo di interventi fare. Ci sono molte considerazioni da tenere in mente, la tematica è affrontata con molta attenzione”, ha concluso Giovannini.