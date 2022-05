Ponte sullo Stretto, Giammanco: “mancata volontà politica ferma realizzazione”

4 Maggio 2022 16:54

Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato e portavoce azzurra in Sicilia, ritiene che l’opera sia fondamentale per tutto il Paese

“Il Ponte sullo Stretto è un’opera importante per la Sicilia e per il Sud, credo sia un dato di fatto”. Il concetto è stato sottolineato dall’Ue, lo ha ripetuto su Facebook anche Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato e portavoce azzurra in Sicilia. “Il punto è che è importante per tutto il resto del Paese. Un’infrastruttura di questa portata significa non solo collegamenti efficienti e rapidi ma anche posti di lavoro e nuove opportunità di sviluppo. Eppure, nulla si muove. Anzi. Come denuncia giustamente Il Giornale questa mattina, il Ministro Giovannini ha stabilito che il progetto va riscritto in seguito a uno nuovo studio di fattibilità. Si ricomincia tutto da capo insomma, un modo per prendere ancora tempo e non far nulla che in realtà nasconde la mancanza di volontà politica nel portare avanti la realizzazione di quest’opera”, spiega Giammanco. Gli studi di fattibilità finanziati dal ministero delle Infrastrutture, infatti, potrebbero chiamare in causa il progetto di un ponte a tre campate (situazione già scartato per motivi tecnici in passato), se non addirittura l’opzione zero.