Treviso: poliziotto investe un 17enne che muore sul colpo, arrestato per omicidio stradale

9 Maggio 2022 16:01

Treviso: il 17enne è stato centrato in pieno dalla macchina guidata da un poliziotto

E’ stato arrestato per omicidio stradale un poliziotto di 28 anni in servizio alla Questura di Treviso che ha investito ieri sera un 17enne in scooter, Davide Pavan. Il provvedimento di arresto a domicilio è scattato dopo l’alcoltest, che secondo quanto si apprende, ha evidenziato un tasso alcolico di circa 1.50: tre volte il limite di legge.

Il poliziotto sembra abbia centrato in pieno lo scooter per una manovra probabilmente azzardata con un sorpasso calcolato male. Il ragazzo è deceduto sul posto nonostante le manovre dei soccorritori del 118 arrivati prontamente sul posto.