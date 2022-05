Non si arresta l’onda suicida nelle Forze dell’Ordine, il sindacato di Polizia: “tavoli tecnici e mega riunioni sono fallimentari”

26 Maggio 2022 12:00

Il sindacato di Polizia sul suicidio del giovane poliziotto di 23 anni che si è tolto la vita ad Ancona

Ancona, un poliziotto di 23 anni si è suicidato con la pistola d’ordinanza nel suo alloggio presso la Questura. Così ha dichiarato il Segretario generale del Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.) Antonio de Lieto: “Il LI.SI.PO. tutto si unisce all’immenso dolore della famiglia del giovane poliziotto che si è tolto la vita. Purtroppo, amaramente siamo costretti a registrare che il “virus suicida” miete sempre più vittime nelle file della Polizia di Stato ed al riguardo il LI.SI.PO. si chiede: c’è qualcosa che non va nella Polizia di Stato? La strategia di contrasto al fenomeno suicidi nella Polizia di Stato e nelle altre Forze di Polizia, attuata dai vertici del Ministero dell’Interno a giudizio del LI.SI.PO. è palesemente fallimentare. signor ministro dell’Interno, questo suicidio – ha proseguito de Lieto – è uno di una lunga serie i cui numeri del Comparto Sicurezza e Difesa sono “scioccanti”. Questa organizzazione sindacale LI.SI.PO., ha sempre chiesto ai signori del “palazzo romano” un pool di psicologi a stretto contatto con gli operatori della sicurezza, in modo tale da intervenire per tempo su qualsiasi situazione sospetta che l’appartenente alle Forze dell’Ordine stia vivendo, assicurando allo stesso modo il necessario supporto al fine di evitare il verificarsi di qualsiasi atto drammatico. Ad oggi signor ministro Lamorgese, nulla è cambiato, il “virus suicida” la fa sempre più da padrone e il numero dei suicidi nelle file degli operatori della sicurezza sale sempre più in alto. Signor ministro dell’Interno, troppe mamme, troppe mogli e troppi figli piangono gli appartenenti alle Forze di Polizia che si sono suicidati e attendono da lei signor ministro la giusta strategia finalizzata a debellare il “l’onda suicida” nelle Forze dell’Ordine”. Signor ministro, tavoli tecnici e mega riunioni – ha concluso il leader del LI.SI.PO. – sono fallimentari!!!”.