Poliziotti Penitenziari brutalmente aggrediti in carcere a Vibo Valentia: il Senatore de Angelis e l’Associazione “ConDivisa” accanto ai Poliziotti pestati

28 Maggio 2022 09:40

Visita al Carcere di Vibo Valentia da Parte del Senatore De Angelis e dell’Avv. Staropoli dopo le aggressioni subite

“Questa mattina ci siamo recati al Nuovo Complesso Penitenziario di Vibo Valentia per attestare la nostra incondizionata vicinanza ai Poliziotti Penitenziari brutalmente aggrediti in carcere”, scrivono in una nota congiunta il Senatore Fausto De Angelis e l’Avvocato Lia Staropoli Presidente dell’Associazione “ConDivisa – Sicurezza e Giustizia”.

“Ci siamo complimentati con il Direttore, dott.ssa Angela Marcello e con il Comandante della Polizia Penitenziaria, il Commissario Salvatore Conti, per l’eccellente gestione del Nuovo Complesso Penitenziario, nonostante la grave carenza di Agenti di Polizia Penitenziaria e la mancanza di personale medico. I sacrifici quotidiani di questi Servitori dello Stato non devono passare in secondo piano e per questo motivo, dopo aver ascoltato i problemi di questo Corpo di Polizia sia a livello locale che nazionale, abbiamo elaborato insieme a loro una serie di proposte per offrire loro un supporto concreto e immediato”.