Polizia Penitenziaria, “le minacce ed estorsioni dal carcere hanno un effetto devastante perchè scoraggiano le vittime delle mafie”

15 Maggio 2022 11:34

La nota del segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria S.PP. Aldo Di Giacomo

“Le minacce estorsive, comodamente via telefono dal carcere di Torino, dall’esponente della ‘ndrangheta calabrese che opera in Piemonte, purtroppo non certo un caso isolato, hanno un effetto devastante che si continua a sottovalutare: lo scoraggiamento per le vittime delle mafie a denunciare e collaborare con i magistrati. Le conseguenze sono il calo di denunce che in ambienti dei giudici antimafia si quantifica tra il 5 e il 10 per cento in questi primi mesi dell’anno in particolare in Calabria, Campania, Sicilia e Puglia”. A riferirlo è il segretario

generale del Sindacato Polizia Penitenziaria S.PP. Aldo Di Giacomo aggiungendo che “quando viene meno la “garanzia” dello Stato alle vittime della criminalità mafiosa ed organizzata di perseguire mandanti ed esecutori di

estorsioni e reati la lotta alla criminalità rischia una brutta battuta d’arresto. La collaborazione con la giustizia si affievolisce per ché scatta la paura. È la conferma dice ancora Di Giacomo di quanto stiamo ripetendo da anni: la lotta alle mafie si conduce a partire dal carcere dove sono detenuti capi clan e boss insieme ad esponenti di spicco delle famiglie. E su questo il contin uo ritrovamento di telefonini in gran parte arrivati dal “cielo” (attraverso i dro ni) è il primo elemento per interrompere, una volta per tutte, il “comando” dal carcere ai territori oltre alle minacce ed estorsioni. Non si sottovaluti afferma il segreta rio del Sindacato Polizia Penitenziaria che le mafie approfittando di questa fase di crisi internazionale stanno concentrando i propri interessi sulle attività economiche e produttive per acquisir e alberghi, ristoranti, imprese, proprio come riprova il caso dello ‘ndranghetista detenuto a Torino”.