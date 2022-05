Calcio a 5, niente impresa per il Polistena: a Lazzaro passa la capolista Pesaro per 4-7

3 Maggio 2022 22:07

Commento e tabellino del match tra Cormar Futsal Polistena e Italservice Pesaro

Non è riuscita l’impresa alla Cormar Futsal Polistena. La compagine reggina di calcio a 5, ormai matematicamente retrocessa, ha perso in casa contro la capolista Italservice Pesaro al Polivalente di Lazzaro: 4-7 il finale. Pesante il passivo all’intervallo, con 4 reti della squadra ospite, ridotto solo nel finale. Il Polistena resta dunque ultimo in classifica, ma continuerà a onorare il campionato fino alla fine.

CORMAR POLISTENA-ITALSERVICE PESARO 4-7 (1-4 p.t.)

CORMAR POLISTENA: Iennarella, Bukovec, El Ouaz, Calderolli, Diogo, Arcidiacone, Urio, Cimarosa, Badran, Prestileo, Richichi, Multari. All. Martinez

ITALSERVICE PESARO: Espindola, Tonidandel, Honorio, De Oliveira, De Luca, Filiaggi, Frontino, Taborda, Ugolini, Cuzzolino, Girometti, Vesprini. All. Colini

MARCATORI: 7’15” p.t. Tonidandel (I), 7’50” De Luca (I), 11’50” aut. Honorio (P), 16’20” Tonidandel (I), 16’55” De Oliveira (I), 14’30” s.t. Taborda (I), 15’20” Badran (P), 16′ Tonidandel (I), 16’50” Espindola (I), 18′ Urio (P), 18’50” Bukovec (P)

AMMONITI: Espindola (I)

NOTE: al 12’48” del p.t. Diogo (P) fallisce un calcio di rigore

ARBITRI: Fabio Rocco De Pasquale (Marsala), Fabio Mavaro (Parma) CRONO: Gennaro Cefalà (Lamezia Terme)