Gamberetti in salsa Roma. Chiara Nasti-Zaniolo-Zaccagni: la gara a chi ce l’ha più grosso

31 Maggio 2022 20:47

Cori da stadio, bambini tirati in ballo, gamberetti come unità di misura: c’è di tutto nello squallido teatrino degli ultimi giorni fra Chiara Nasti, Nicolò Zaniolo e Mattia Zaccagni. Una gara a chi ce l’ha più grosso

In passato si parlava di “polemiche del lunedì“, discorsi da bar in cui si commentava animatamente l’esito del weekend calcistico. Al tempo dei social, i bar 2.0 sono Instagram e Facebook e le polemiche vengono amplificate con un range che dal localino di provincia si estende all’Italia intera. A dirla tutta, quanto accaduto nei giorni scorsi centra poco o nulla con lo sport, ma parte pur sempre dal calcio. Andiamo con ordine. La Roma vince la Conference League, neonata coppa europea di modesta importanza ma pur sempre un trofeo internazionale che all’Italia mancava dal Triplete dell’Inter, e che alla Roma mancava da… sempre.

Cori, figli e gamberetti

Nella Capitale l’amore calcistico è strabordante e la festa per la vittoria non poteva che essere altrimenti. Il più acclamato è stato Nicolò Zaniolo, autore del gol vittoria che ha permesso di superare il Feyenoord in finale. Al talento giallorosso è stato dedicato un coro particolare: “il figlio di Zaccagni è di Zaniolo!“. Una frase poco elegante nel quale si tira in mezzo il laziale Mattia Zaccagni che presto diventerà papà. A dargli il primo figlio sarà Chiara Nasti, influencer napoletana, ex fiamma di Zaniolo fino a qualche mese prima.

Veniamo alla parte più succulenta del discorso, quella dei gamberetti. Il coro dei tifosi della Roma è diventato virale e Chiara, per niente permalosa e sicuramente in grado di lasciarsi scivolare addosso ogni provocazione, come dimostrato in occasione del “gender reveal” del nascituro in cui ha affittato l’Olimpico dando dei “poveracci” a chi ne criticava la pomposità del momento, ha deciso di rispondere. “Mmm che con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno“. Una frecciata diretta a Nicolò Zaniolo, padre del piccolo Tommaso.

Questione di dimensioni…

Gamberetti come unità di misura per determinare chi ce l’ha più grosso. Cosa? Il coraggio. Ci vuole coraggio a saltare e ballare durante un coro del genere, quando sei papà di un bimbo piccolo avuto da una relazione travagliata. Lo stesso coraggio con il quale, dalla parte romanista, si criticano i cori rivolti alla madre di Zaniolo, apostrofata nei modi più beceri in tutti gli stadi d’Italia solo per essere una bella donna.

Ci vuole coraggio a essere un’influencer da oltre 2 milioni di follower, a occuparsi di moda e bellezza, a scrivere frasi come “un vaccino contro l’ottusità, l’arroganza, l’ignoranza, la cattiveria, la maleducazione e l’invidia quando?“, per poi fare body shaming tirando in mezzo il gamberetto del proprio ex ragazzo. Sfogo più o meno giustificabile che sia, la risposta poteva essere calibrata con una classe e una misura (è il caso di dirlo) differenti.

Ci vuole tanto coraggio anche a essere Mattia Zaccagni: convocato in Nazionale con Zaniolo (tornato a casa per un problema alla caviglia), tirato in ballo sui social tanto dagli sfottò quanto dal comportamento della fidanzata. Quando si mettono in mezzo i bambini e quando si è da esempio a oltre 3 milioni di follower complessivi, le dimensioni che contano sono quelle della testa, con la quale pesare e pensare parole e azioni, non quelle del gamberetto.