Pnrr: oggi riunione della cabina di regia della Regione Calabria. Occhiuto: “soluzioni e idee per spendere le risorse”

6 Maggio 2022 18:36

Si è tenuta questo pomeriggio una riunione della cabina di regia sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, istituita lo scorso dicembre dal presidente della Regione Calabria, con l’obiettivo di coordinare il lavoro tra Regioni ed enti locali in relazione ai progetti inerenti il Pnrr

Si è tenuta questo pomeriggio, presso la Sala Verde della Cittadella, una riunione della cabina di regia sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, istituita lo scorso dicembre dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, con l’obiettivo di coordinare il lavoro tra Regioni ed enti locali in relazione ai progetti inerenti il Pnrr. All’incontro odierno hanno preso parte, oltre al presidente della Giunta regionale, i dirigenti generali della Regione, i vertici di Anci e Upi Calabria; quelli delle organizzazioni sindacali, Unindustria e le associazioni datoriali maggiormente rappresentative. “Da questa cabina di regia mi aspetto molte idee. Parliamo della regia della spesa delle risorse del Pnrr, ma anche della programmazione comunitaria e del Fondo di Sviluppo e Coesione”, ha detto il presidente della Regione Calabria. “Abbiamo avviato – ha sottolineato – un nuovo ciclo di programmazione dei fondi Por, e siamo tra le prime Regione ad aver inviato a Bruxelles il nuovo programma operativo: solo quello vale 3,17 miliardi. È utile che ci sia una cabina di regia capace di produrre soluzioni e idee per mettere a terra queste risorse e per risolvere i problemi della Calabria”, ha concluso il presidente Occhiuto.