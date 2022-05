PNRR e progetto Next Generation, i giovani imprenditori reggini incontrano Versace

21 Maggio 2022 14:32

I Giovani Imprenditori Reggini di Confindustria sono stati ospiti nella bellissima sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, per incontrare e discutere con il Sindaco ff Carmelo Versace, il Direttore Generale Umberto Nucara e con il Dirigente del settore Pietro Foti, dei fondi del #PNRR e del progetto #NextGenerationEU, che rappresentano la reazione europea alla crisi economica e pandemica. Con sé, il gruppo Giovani Imprenditori, ha portato un documento, sviluppato unendo le diverse idee, contenente le “priorità territoriali”, un modo concreto di offrire alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, un contributo in termini programmatici sulle ipotesi di investimenti, a valere sui Fondi PNRR, che potrebbero rilanciare il territorio della Provincia di Reggio Calabria. Il documento è stato accolto con interesse, e da subito, è emersa la grande disponibilità da parte delle istituzioni, di recepire lo stesso. Nell’ambito delle misure indicate dall’UE, gli interventi previsti dal gruppo Giovani di Confindustria nel documento, riguardano: la Transizione Ecologica, attraverso la creazione di isole ecologiche automatizzate, con la possibilità di poter ottenere dei punti premio, con conseguenti sgravi dalle imposte comunali, o la creazione di nuovi centri di conferimento dotati di biodigestori, per la produzione di compost e biogas, o ancora, la creazione di produzioni di energia da fonti rinnovabili nei terreni agricoli ed industriali, ma anche, Digitalizzazione, Infrastrutture per la Mobilità, Istruzione e Salute, tutte utili proposte realizzabili utilizzando i fondi europei. “Buon lavoro all’Amministrazione Metropolitana e grazie per averci ospitato – la parole del Presidente dei Giovani di Confindustria Salvo Presentino – torneremo tra qualche mese, perché vogliamo seguire da vicino lo sviluppo delle nostre idee”.