Playoff Serie B, Torrenova chiude una stagione storica: Roseto vince Gara-3 ed elimina i siciliani

21 Maggio 2022 11:36

Si chiude in Gara-3 l’avventura di Torrenova ai Playoff: i siciliani sconfitti da Roseto 69-78

Si chiude in Gara-3 dei Quarti di Finale la splendida stagione della Fidelia Torrenova, che al Pala LuxorBuilding viene battuta 69-78 dalla Liofilchem Roseto. La squadra di coach Bartocci è dura a morire, ma una clamorosa serata al tiro degli abruzzesi condanna la Cestistica. Torrenova conclude così una storica annata, culminata nella prima storica partecipazione ai playoff promozione di Serie B contro una piazza importantissima come Roseto. In soli 8 anni, dalla promozione ai playoff: nessuno ci avrebbe mai creduto, Torrenova ci è invece riuscita.

Liofilchem Roseto – Fidelia Torrenova 69-77 (15-20, 28-45, 48-62)

Fidelia Torrenova: Zucca 20 (2/4, 4/7), Vitale 14 (4/10, 2/7), Perin 14 (4/6, 2/7), Bolletta 10 (3/6, 0/3), Galipò 7 (2/4), Zanetti 2 (1/2, 0/2), Farina 2 (1/1), Tinsley (0/1, 0/1), Bianco (0/1, 0/1), Saccone, Nuhanovic.

Coach: Bartocci.

Liofilchem Roseto: Amoroso 20 (7/11, 2/5), Nikolic 13 (6/9, 0/1), Pastore 11 (1/2, 2/5), Ruggiero 11 (1/2, 3/6), Di Emidio 6 (0/2, 2/4), Serafini 6 (2/3, 0/3), Mei 6 (2/4 da 3), Bassi 4 (1/2), Mraovic ne, Gaeta ne, Zampogna ne.

Coach: Quaglia.

La gara scorre via sul filo dell’equilibrio nel primo quarto, con la Fidelia che risponde colpo su colpo a Nikolic e compagni, grazie alle realizzazioni di un ispirato Zucca. Nel secondo parziale gli ospiti aumentano l’intensità difensiva scavando un solco che permetterà loro di controllare i primi tentativi di rientro locali. Per Torrenova provano a tenere botta la “vecchia guardia” Perin e Bolletta, ma la classe e l’esperienza del duo Nikolic-Amoroso manda tutti all’intervallo lungo sul 28-45. Al rientro dalla pausa lunga sono Zucca ed il solito Bolletta a rosicchiare qualche punto (48-62 al 30’), ma Roseto con esperienza risponde per le rime. Nell’ultimo quarto Torrenova ci mette anima, corpo ed orgoglio arrivando fino al -6, 69-75, a meno 2’ dalla fine, ma due bombe pesantissime di Mei e Pastore mandano in archivio la splendida stagione della squadra di coach Bartocci.