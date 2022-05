Playoff Serie B, Pallacanestro Viola impegnata contro Rieti: date e orari delle gare

10 Maggio 2022 12:25

La Pallacanestro Viola impegnata nei Playoff di Serie B contro al Real Sebastiani Rieti: date e orari delle gare

Conclusa la regular season, la Pallacanestro Viola è pronta a giocarsi le sue chance ai Playoff! Un risultato straordinario, impensabile a inizio stagione, visto che la società aveva fissato come obiettivo una salvezza tranquilla. I neroarancio hanno però superato anche le previsioni più rosee: con la salvezza già ipotecata da diverse settimane, la Viola ha giocato un finale di stagione da urlo con l’obiettivo di centrare l’8 posto, l’ultimo utile per i Playoff. Grazie al successo a Taranto e alla conseguente vittoria di Torrenova su Sant’Antimo, Fall e compagni hanno chiuso addirittura in 7ª posizione. I reggini affronteranno la seconda squadra del Girone C, la temibile Real Sebastiani Rieti degli ex Piazza e Ghersetti, una squadra costruita per puntare alla Serie A2 con decisione. Servirà una vera e propria impresa. Si gioca al meglio delle 5 gare: prime due in trasferta a Rieti, la terza (e l’eventuale quarta) al PalaCalafiore, l’eventuale bella ancora in trasferta a Rieti.

Date e orari delle gare dei Playoff di Serie B

14 Maggio – Gara 1: Real Sebastiani Rieti-Pallacanestro Viola – ore 20:30

16 Maggio – Gara 2: Real Sebastiani Rieti-Pallacanestro Viola – ore 20:30

20 Maggio – Gara 3: Pallacanestro Viola- Real Sebastiani Rieti – ore 20:30

22 Maggio – Gara 4: Pallacanestro Viola- Real Sebastiani Rieti – ore 20:30

25 Maggio – Gara 5: Real Sebastiani Rieti-Pallacanestro Viola – ore 20:30