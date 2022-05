Cuore Reggio Mediterranea, San Marzano raggiunto nel recupero: finisce 1-1, ora il ritorno a Valanidi

29 Maggio 2022 18:48

Nella gara d’andata della semifinale nazionale playoff di Eccellenza in casa del San Marzano, la ReggioMediterranea strappa un pari per 1-1 sul finale, in pieno recupero: discorsi rimandati al ritorno, in Calabria

Lancioni allo scadere, e la ReggioMediterranea adesso sogna. I ragazzi di mister Mesiti, nella gara d’andata della semifinale nazionale playoff di Eccellenza, strappano un pari per 1-1 in quel di San Marzano, in terra salernitana. Al Pasquale Novi di Angri ad andare in vantaggio sono i padroni di casa, che sbloccano il match al 18′. Il pari, però, arriva in pieno recupero, dopo il 90′, con Lancioni che rimette i conti a posto e fissa il risultato sul pari. Ora la gara di ritorno, tra sette giorni, domenica 5 giugno, a Reggio Calabria, al Longhi Bovetto di Croce Valanidi. L’obiettivo del club del Presidente Bruno Leo è ovviamente la finale.