E’ il Pisa la prima finalista dei playoff di Serie B: battuto il Benevento di misura

21 Maggio 2022 20:29

Il Pisa batte di misura il Benevento al ritorno e si assicura un posto in finale playoff contro la vincente Monza-Brescia (1-2 dei brianzoli all’andata)

1-0 all’andata e 1-0 al ritorno, ma prevale il vantaggio del miglior posizionamento in classifica. E’ il Pisa la prima finalista dei playoff di Serie B: vittoria di misura dei toscani contro il Benevento grazie a un gol di Benali all’11. Risultato che non cambia per tutto il resto della gara, con il padroni di casa che segnano il 2-0, poi annullato per fuorigioco, ma riescono a difendere il prezioso vantaggio e, facendo prevalere la migliore posizione in classifica, si assicurano la finale contro la vincente di Monza-Brescia (1-2 dei brianzoli all’andata).