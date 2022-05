Piovella (Soi): “Estendere indicazione della sostituzione cristallino”

24 Maggio 2022 16:44

Roma, 24 mag. (Adnkronos Salute) – ‘La chirurgia della cataratta con cristallini artificiali, che possono correggere i difetti di vista, occupa la quasi totalità del nostro impegno. Questo intervento, sicuro perché sovrapponibile a quello della cataratta ‘ che con 33 milioni di operazioni all’anno è il più eseguito al mondo ‘ bisogna metterlo a servizio di tutti ed estenderne l’indicazione anche per i difetti visivi”, afferma Matteo Piovella, presidente della Società oftalmologica italiana (Soi) a conclusione del 19° Congresso internazionale Soi, che si è tenuto a Roma, al Centro Congressi Rome Cavalieri.

‘Una persona penalizzata per un difetto di vista ‘ continua Piovella – con un intervento che non aggiunge tempistica rispetto a quello di cataratta – questa l’evoluzione fantastica – riesce a correggere i difetti della visione da lontano ‘ ipermetropia, astigmatismo e miopia – e il problema della messa a fuoco da vicino, cioè la presbiopia. Non è indispensabile ‘ osserva – ma è una cosa apprezzabilissima e un riferimento di qualità”. L’innovazione, come ricorda il presidente della Soi, ‘richiede una nuova organizzazione, ma ci sono anche i costi connessi a qualcosa di innovativo: non sono esagerati”, ma vanno previsti. ‘Soprattutto ‘ continua – bisogna informare le persone che ci sono possibilità di miglioramento che devono essere a disposizione di tutti. è solo con il contributo dei pazienti che possiamo diffondere” l’innovazione e rispondere a un loro bisogno di salute ‘di cui hanno diritto”.

Nel corso del Congresso della Soi appena concluso, si è inoltre messo a fuoco il rapporto tra la nutrizione e occhio. ”Alimenti con’ e pigmenti come la luteina e le sostanze gialle e arancio, dalle albicocche allo zafferano, danno una protezione dall’invecchiamento della retina”, ricorda Piovella. Tra i temi affrontati dagli oculisti, c’è anche quello della ‘sensibilità al contrasto che ‘ conclude – è un modo per misurare la nostra capacità di leggere le cose piccole, ma importanti, come le scadenze dei cibi e dei farmaci”.