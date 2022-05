Maltempo, intensa bomba d’acqua in provincia di Reggio Calabria | GALLERY

10 Maggio 2022 15:12

Maltempo: temporale fortissimo a Cinquefrondi con tuoni e fulmini. Le immagini

Una violento temporale è in atto in questi minuti a Cinquefrondi, cittadina in provincia di Reggio Calabria. La pioggia cade copiosa ed è intervallata da numerosi fulmini e tuoni. A corredo dell’articolo, le immagini del temporale nella cittadina della Piana di Gioia Tauro.