Calcio a 5, la Pgs Luce Messina supera la Meriense e festeggia la qualificazione ai playoff

9 Maggio 2022 13:31

La Pgs Luce Messina vince contro la Meriense per 7-6 e si qualifica ai playoff

Il sogno playoff è diventato entusiasmante realtà per la Pgs Luce Messina, che si è aggiudicata, sul parquet del “PalaMili”, l’emozionante derby contro la Meriense per 7-6, chiudendo al quarto posto la regular season del girone H di serie B. Il club del presidente Fabrizio Caratozzolo ha centrato, così, un risultato di assoluto prestigio, frutto di un lavoro portato avanti abbinando programmazione e razionalità. La vittoria che ha sancito la qualificazione dei biancazzurri agli spareggi-promozione è maturata al termine di una partita palpitante fino alla sirena e decisa dalla realizzazione di Benny Costanzo a 7” dallo scadere.

Pgs Luce in vantaggio per 3-0 al 18’ grazie ai gol di Costanzo (3’), Andrea Consolo (14’) e ancora Costanzo su punizione, ma, nel finale di tempo, gli ospiti vanno due volte a bersaglio (marcatori Mendes e Teramo). In avvio di ripresa, Mendes opera l’aggancio biancorosso. Al 6’ Sergio Pannuccio riporta in avanti (4-3) la squadra dello Stretto. La Meriense mette, però, la “freccia” con il terzo centro di Mendes e poi opera il sorpasso con Teramo. Al 12’ viene espulso Simone Fiumara per un fallo di mano fuori area e, sfruttando l’uomo in più, il quintetto allenato da Gianluca Piscardi sigla il +2 (4-6). Sembra finita per i ragazzi guidati in panchina da Sergio Carnazza, che, invece, proprio nel momento più complicato, gettano in campo cuore e carattere e ribaltano la situazione con le reti di Costanzo, Pannuccio e ancora Costanzo, che firma lo storico successo in superiorità numerica, dopo il “rosso” rimediato da Teramo. Sabato 14 maggio, data da cerchiare sul calendario, è in programma la semifinale Ecosistem Lamezia-Pgs Luce Messina.

Risultati 22ª giornata: Casali del Manco-Futsal Canicattì 3-2; Monreale-Città di Palermo 5-6; Agriplus Acireale-Mascalucia 4-2; Pgs Luce Messina-Meriense 7-6; Mortellito-Siac Messina 8-2; Ecosistem Lamezia-Soccer Montalto 7-2.

Classifica: Futsal Canicattì 52; Città di Palermo 50; Ecosistem Lamezia 46; Pgs Luce Messina 38; Casali del Manco 37; Mascalucia 35; Monreale, Soccer Montalto e Agriplus Acireale 28; Meriense 24; Mortellito 15; Siac Messina 0.