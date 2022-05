Jovanotti manda in visibilio i calabresi ed esalta Scilla: “che posto meraviglioso!”. E fa un annuncio… | VIDEO

10 Maggio 2022 19:35

Il noto cantante Jovanotti si trova in Calabria, a Scilla, ha spiegato il motivo di questa inaspettata visita

Lorenzo Cherubini, conosciuto come Jovanotti, si trova a Scilla. La notizia del suo arrivo nella perla dello Stretto ha fatto subito il giro del web ed in molti si sono recati all’Hotel Principe, dove hanno potuto salutare l’artista, affacciato al balcone della stanza d’albergo. “Che posto meraviglioso, quando il cielo è sereno si vede la Sicilia. La Calabria comunque è di una bellezza incredibile, anche semplicemente in macchina. Dall’aeroporto di Lamezia Terme, sino a qua, tutto il panorama è stupendo”, ha affermato durante un video pubblicato sui social.

“Domani gireremo un video da queste parti, si chiamerà ‘Alla Salute’, lo gireremo in un’altra location. Gireremo tutto in un giorno, ci divertiremo. Giro con Giacomo Triglia, tra l’altro calabrese, l’ho conosciuto con Brunori a Roccella Jonica durante il Jova Beach”, ha spiegato Jovanotti.