Fabrizio Corona, foto con la nipote del boss di ‘ndrangheta: polemiche sul web

29 Maggio 2022 09:59

La visita in Calabria dell’ex paparazzo è legata a motivi commerciali con il fidanzato della ragazza

Fabrizio Corona finisce ancora nel ciclone delle polemiche. In Calabria il noto fotografo si è immortalato con la nipote del boss della ‘ndrangheta Nicolino Grande Aracri. Ad ospitarlo a Cutro, infatti, è Nicole Grande Aracri (incensurata e mai coinvolta in alcuna inchiesta) che ha postato uno scatto su Instagram in compagnia dell’ex paparazzo: “Saluti da Cutro”, è la frase riportata in didascalia alla foto e al video. A far insorgere i commenti social è stato il fatto che Nicole Grande Aracri è la figlia dell’avvocato Domenico, fratello del boss ergastolano.

Secondo quanto riportato dal Quotidiano del Sud, la visita in provincia di Crotone di Fabrizio Corona è dovuta alla collaborazione commerciale e al lancio di un brand di monda con il compagno della ragazza, Domenico Ciampà, su cui pende un patteggiamento a 4 anni e 6 mesi di reclusione per tentato omicidio (attualmente ai domiciliari).