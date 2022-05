Pd: Serracchiani, ‘governo con Fdi? Fantascienza’

31 Maggio 2022 14:44

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – Un possibile governo Meloni-Pd? ‘Fantascienza, siamo distanti anni luce per idee e storia, noi siamo europeisti, lo escludo”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la capogruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani.

“In condizioni normali, senza emergenze, noi siederemo in posti completamente opposti, è impossibile che ci sia un governo con la Meloni”. E’ in grado di fare una promessa in questo senso? ‘In condizioni normali non faremo mai un governo con Fratelli d’Italia. In caso contrario prometto che mi dipingo le unghie di rosso e di nero…”.