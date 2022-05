Reggio Calabria, dal segretario Pd la vicinanza a Gratteri: “sicuri che non si farà intomorire”

7 Maggio 2022 09:20

Il Segretario Cittadino del Pd, Valeria Bonforte: “al Procuratore Gratteri la nostra solidarietà e vicinanza”

“Non possono lasciare indifferenti le nuove minacce rivolte al Procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri che, ancora una volta, è stato messo nel mirino dalla criminalità organizzata”. Ad affermarlo è il Segretario Cittadino del Pd, Valeria Bonforte, in riferimento alle notizie di un nuovo presunto piano di attentato nei confronti di Nicola Gratteri. “Giunga al Procuratore e alla sua famiglia la vicinanza e la solidarietà del Partito Democratico di Reggio Calabria – prosegue Valeria Bonforte – . Siamo certi che Gratteri non si scoraggerà e proseguirà nel suo impegno con la determinazione di sempre. Al suo fianco dovrà trovare, però, Istituzioni, politica e società per fare in modo che non ci sono più spazi per questo tipo di intimidazioni”.

Agostinelli: “vicinanza e solidarietà al procuratore Gratteri”

Il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, esprime la sua vicinanza, e quella dell’Ente da lui presieduto, al procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, in merito alla notizia, apparsa su Il Fatto Quotidiano, che riferisce di una segnalazione proveniente dai servizi segreti di un Paese straniero che avrebbero intercettato una comunicazione in cui i clan della ‘ndrangheta calabrese hanno manifestato l’intenzione di “fare saltare in aria” il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri.

“Le misure di rafforzamento a tutela della sua incolumità – dichiara Agostinelli – e la relativa attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, finalizzate ad ottenere tutte le informazioni disponibili sul progetto di attentato al procuratore di Catanzaro, sono il segno tangibile della presenza costante dello Stato, fondamentale alla tutela del Procuratore e anche alla libertà di tutti i calabresi, che hanno la necessità di sentire vicine le Istituzioni in una terra in cui hanno scelto di vivere e lavorare”.