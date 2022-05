Pd: Boccia, ‘successo Agorà favorisce alleanza progressisti e società civile’

16 Maggio 2022 19:32

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Le Agorà fortemente volute dal segretario Letta hanno avuto il merito di spalancare le porte del Partito democratico, continuando il lavoro iniziato da Nicola Zingaretti sull’unità dei progressisti e allargando la partecipazione sulle priorità del paese e sui contenuti a simpatizzanti, società civile e associazioni”. Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, arrivando a Fuscaldo (Cosenza) per l’Agorà su concessioni balneari e ddl concorrenza.

“Questa straordinaria mobilitazione favorisce ogni giorno di più una grande alleanza tra i progressisti uniti e la società civile italiana alternativa alla destra nazionalista e anti europea che anche in questa campagna elettorale per le amministrative di giugno sta mostrando il suo lato più deteriore sui diritti, sull’Europa e sullo sviluppo sostenibile”.