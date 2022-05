Papa Francesco e quella battuta diventata virale: “cosa serve per la mia gamba? Un po’ di tequila” | VIDEO

“Cosa serve per la mia gamba? Un po’ di tequila“. Ha risposto così, a un fedele spagnolo, Papa Francesco. La battuta del Santo Padre è diventata virale sui social ed è stata pubblicata da un seminarista messicano. “Santo padre lei è un esempio per tutti i futuri sacerdoti. Il suo sorriso, la sua allegria nonostante il fastidio e il dolore”, le parole dei fedeli in Piazza San Pietro. E, a proposito di dolore, Francesco ha replicato con una battuta leggera e simpatica: “per la mia gamba servirebbe un po’ di tequila”, ha risposto, tra le risate generali. “Appena passiamo per Santa Marta gliene portiamo una bottiglietta”, ha replicato a sua volta un fedele a pochi passi dall’auto scoperta in cui si trovava il Pontefice, che da tempo soffre di un problema all’anca che gli ha provocato un infiammazione al ginocchio.

A seminarian from Mexico posted this video on TikTok. After thanking #PopeFrancis for being outside with the faithful despite his knee problems, pope tells him: “Do you know what I need for my knee? A bit of tequila.” pic.twitter.com/DJThe2lwH9

— Junno Arocho Esteves (@arochoju) May 16, 2022