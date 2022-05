Papa Francesco glorifica Reggio Calabria: benedette le corone della Madonna della Consolazione

18 Maggio 2022 14:45

La sacra effigie a cui i reggini sono molti devoti avrà quest’anno tre secoli di vita

Questa mattina, a margine della consueta udienza in Vaticano, Papa Francesco ha benedetto le corone della Madonna della Consolazione, Patrona di Reggio Calabria. E’ quanto rende noto Avvenire di Calabria, spiegando che si tratta di un evento dedicato ai 300 anni della sacra effigie (15 settembre 1722). Pesente l’Arcivescovo di Reggio-Bova, mons. Fortunato Morrone, assieme alla delegazione dei Frati Cappuccini, guidata dal Padre Provinciale padre Pietro Ammendola, alla delegazione dei portatori della Vara e al parroco della Cattedrale, che consegneranno le corone al Santo Padre per la benedizione, in occasione del Centenario della prima incoronazione del quadro della Madonna della Consolazione.