Palmi e Praia, adesso tocca a voi! La Calabria stavolta sarà location per un film

21 Maggio 2022 08:56

Il Commissario della Film Commission Calabria, Anton Giulio Grande, ha svelato un nuovo progetto che comprende Palmi e Praia a Mare

I progetti della Film Commission Calabria diretta da Anton Giulio Grande sono destinati a regalare nuove emozioni. Dopo il successo di Jovanotti, il Commissario della Fondazione è pronto a richiamare in Calabria i riflettori del mondo cinematografico. “Sono già in atto trentasei produzioni: una di queste è il film “Diabolik 3”, con Miriam Leone, Valerio Mastrandrea e la partecipazione straordinaria di Monica Bellucci. Le riprese saranno a Palmi e a Praia; in più parteciperemo con i nostri progetti ai festival di Cannes, Venezia, Roma e, a febbraio, Berlino”, ha affermato Grande in un’intervista rilasciata ad Affari Italiani.

Palmi e Praia a Mare sono già in trepidante attesa di mettersi in mostra. Dopo i borghi caratteristici di Chianalea di Scilla e Gerace, adesso toccherà quindi a due splendide località di mare. Per una Calabria che ha tanta voglia di essere protagonista di farsi conoscere per quelle che sono le sue sfaccettature più belle, che comprendono una storia millenaria ma anche un valore naturale e paesaggistico sconfinato. Film Commission ha iniziato un percorso di marketing, lo sta portando avanti in maniera egregia fino a questo momento.