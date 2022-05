Per Pasquale! La Pallacanestro Viola “impera” in un PalaCalafiore caldissimo: Salerno ko 65-61

1 Maggio 2022 19:51

Ultima gara casalinga per la Pallacanestro Viola: i reggini impegnati contro la Virtus Arechi Salerno con in palio punti importanti per i Playoff

La Pallacanestro Viola torna in campo nell’ultima gara casalinga della regular season. Penultima giornata del Girone D di Serie B con i neroarancio impegnati al PalaCalafiore contro la Virtus Arechi Salerno. Una giornata di festa, di sport, ma anche giornata triste: in mattina è arrivata la notizia della morte di Pasquale Vazzana, custode del PalaCalafiore e grande tifoso neroarancio. La sua figura mancherà terribilmente a bordo campo, ma siamo sicuri che sarà presente al fianco dei ragazzi sul parquet. Uno stimolo in più per ottenere un’eventuale vittoria importantissima in ottica Playoff. StrettoWeb seguirà LIVE la gara dal palazzetto di Pentimele raccontando ai suoi lettori le azioni più belle del match.

Pallacanestro Viola-Virtus Arechi Salerno LIVE

Fine partita! – Vittoria pazzesca di una Pallacanestro tutta cuore e grinta. Ingrosso clamoroso con 20 punti e 6/8 da 3. Doppia doppia per Yande Fall con 12 punti e 12 rimbalzi. Vittoria di un’importanza colossale per i Playoff: Sant’Antimo perde a Forio, Torrenova vince ad Avellino.

4°Q – Balic subisce fallo e va in lunetta: 1/2. 65-61

4°Q – Coltro in lunetta: 1/2, il PalaCalafiore lo subissa di fischi. 64-61

4°Q – Ingrosso, tripla. Non ci sono più parole… 64-60

4°Q – Rinaldi da sotto, 2 punti. 61-60

4°Q – Coltro in lunetta: 2/2. 61-58

4°Q – Ingrosso!!! Il PalaCalafiore esplode, altra tripla! 61-56

4°Q – Mennella da 3… 58-56

4°Q – Ingrosso nel traffico, passaggio impossibile per Kekovic che ne mette 2. 58-53

4°Q – Bonaccorso in sottomano rovesciato. 56-53

4°Q – Ingrossoooooooooo! Tripla!!! 56-51

4°Q – Magata di Balic: avversario al bar, passaggio schiacciato per Kekovic che ne appoggia due tutto solo 53-51

4°Q – Kekovic pareggia i conti! 51-51

4°Q – Perde palla Balic, Cimminella punisce in contropiede. 49-51

4°Q – Rimbalzone di Yande Fall! E due punti con il tabellone amico! 49-49

4°Q – Kekovic da sotto, due punti! 47-49

Fine 3°Q! – Salerno continua a fare malissimo da dietro l’arco (11/20) con Rinaldi che fa 4/5 (12 punti totali). Per la Viola Ingrosso best scorer con 11 punti segnati.

3°Q – Tecnico contro la Viola. Coltro realizza. Poi Marini in lunetta: 1/2. 45-49

3°Q – Tripla di Marini. 45-47

3°Q – Magata di Kekovic con l’aiuto del ferro! 45-44

3°Q – Chiamata di difficile comprensione degli arbitri, fallo a Fall… che si rifà con gli interessi: Balic ruba palla e lo serve in contropiede, due punti con fallo. Libero aggiuntivo dentro! PalaCalafiore infuocato 43-44

3°Q – Bruno Duranti da 3… dentro! 40-44

3°Q – Risponde da 2 Bonaccorso. 37-44

3°Q – Tripla di Ingrosso, ancora lui! 37-42

3°Q – Risponde Ingrosso dall’angolo, solo retina! 34-42

3°Q – Altra tripla di Coltro… 31-42

3°Q – Tripla di Coltro. 31-39

3°Q – Gancione di Valentini, due punti. 31-36

3°Q – Rinaldi, altra tripla, letale da dietro l’arco. 31-34

3°Q – Duranti! Tripla! 31-31

3°Q – Risponde Mennella. 28-31

3°Q – Gaetano: 2 liberi dentro. 28-29

Fine 1°T! – Pallacanestro Viola sotto di 3 punti allo scadere dei primi 20 minuti di gioco. Si sente la tensione, neroarancio con percentuali un po’ sporche al tiro (7/18 da 2 e 3/14 da 3), Fall il migliore per punti segnati (7). Dall’altra parte 9 punti (3 triple) per Rinaldi.

2°Q – Mennella da tre, letale Salerno da dietro l’arco. 26-29

2°Q – Gaetano pareggia i conti. 26-26

2°Q – Altra tripla di Rinaldi… una spina nel fianco della Viola. 24-26

2°Q – Ma Kekovic è un colosso sotto canestro: rimbalzo e due punti! 24-23

2°Q – Tripla di Mennella, Salerno non molla di un centimetro. 22-23

2°Q – Kekovic ne mette 2 nel traffico. 22-20

2°Q – Cimminella pareggia i conti. 20-20

2°Q – Capitan Barrile! Tripla! 20-18

2°Q – Mattia Coltro, 2 punti. 17-18

2°Q – Dalla media, Yande Fall!!! 17-16

Fine 1°Q! – Un inizio contratto poi le due squadre hanno iniziato a macinare gioco. Salerno avanti di un punto grazie a un’ottima prova da dietro l’arco (4/7).

1°Q – Tripla di Romano, Salerno pericolosa da dietro l’arco. 15-16

1°Q – Tripla di Balic, con aiuto del ferro! 15-13

1°Q – Rinaldi, altra tripla. 12-13

1°Q – Ancora Ingrosso, da sotto questa volta! 12-10

1°Q – Tripla di Rinaldi! 10-10

1°Q – Ancora Fall in lunetta: 1/2. 10-7

1°Q – Bonaccorso accorcia. 9-7

1°Q – Ingrosso!!! Tripla e dito al cielo!!! 9-5

1°Q – Fall subisce fallo e va in lunetta: 2/2. 6-5

1°Q – No look clamoroso di Ingrosso, Gaetano ne appoggia due. 4-5

1°Q – Tripla di Marini 2-5

1°Q – Pareggia Coltro. 2-2

1°Q – Primi 2 per Fall! 2-0

17:45 – Tutto pronto per l’ultima gara casalinga della regular season della Pallacanestro Viola. Una partita fondamentale per le ambizioni Playoff dei neroarancio, da giocare in un giorno triste dopo aver appreso la notizia della scomparsa di Pasquale Vazzana, “L’Imperatore” del PalaCalafiore.