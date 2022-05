Pallacanestro Viola, Bolignano: “dell’Imperatore ci mancherà l’ironia. Playoff? Voleva organizzare un carro”

1 Maggio 2022 21:42

La Pallacanestro Viola batte Salerno in una gara decisiva per la corsa Playoff: coach Bolignano analizza il successo avvenuto in un PalaCalafiore caldissimo

La “Giornata neroarancio”, probabilmente la gara con la maggior presenza di pubblico in stagione. Mancava solo Pasquale Vazzana, scomparso nella mattinata odierna, ma siamo sicuri che dall’alto non si è perso un secondo di gara e magari avrà anche dato una mano a qualche pallone per finire dentro il canestro. Una gara in cui le motivazioni erano troppe per sbagliare e la Pallacanestro Viola non ha sbagliato. Un successo per 65-61 su Salerno che rilancia le ambizioni neroarancio in ottica Playoff con appena una gara al termine della stagione.

Ai microfoni di StrettoWeb coach Bolignano ha analizzato così il successo odierno, uno dei più belli e importanti dell’intera stagione: “tutte le vittorie sono belle, la più bella sarà quella che ci regalerà i Playoff. Non so se e quando avverrà, se sarà questa o quella della prossima settimana. Questo lo decideranno i risultati. Sicuramente giocare davanti a un PalaPentimele che ti incita ti dà quella spinta in più che anche questi ragazzi necessitavano: loro stessi chiedono con ampi gesti al pubblico di dargli una mano. Questa sera i ragazzi sono stati contenti che il pubblico ci ha aiutato. La partita più bella dell’anno sarà quella che ci farà capire che tipo di stagione avremo fatto“.

Impossibile non fare riferimento alla scomparsa di Pasquale Vazzana, per tutti l’Imperatore: “non è stato semplice da mercoledì. Martedì sera abbiamo festeggiato insieme la vittoria contro Monopoli, con pizze e birre portate da Pasquale che teneva tantissimo ai ragazzi. Era ironico su tutto, ci bacchettava ma teneva sempre alto il morale durante gli allenamenti. Entrare al palazzetto e sentire lui che borbotta o che fa le battute ci è mancato, era tutto silenzioso senza di lui. Anche nel 5vs5 in allenamento quando faceva qualche battuta, quando diceva “la domenica!”, sottolineando che si doveva far canestro la domenica e non solo in allenamento durante la settimana. In questi due anni i ragazzi si sono affezionati a lui, quelli della Viola ma anche quelli delle altre società che hanno operato qui dentro. Una dedica speciale per questa vittoria e per la rincorsa Playoff va a lui. Nelle ultime settimane diceva ‘non succede che non succede, ma se succede…’. Voleva montare un carro per far salire tutti quanti. Pasquale era un tipo gioioso, non si piangeva addosso. Era schietto, abbiamo litigato e riso un sacco di volte insieme. Il suo spirito goliardico è servito a costruire questa squadra come un gruppo vero che lotta su tutti i palloni“.