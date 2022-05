Pallacanestro Viola, il capitano dice addio: Fofo Barrile lascia il basket

28 Maggio 2022 16:23

Fortunato Barrile lascia il basket: il capitano della Pallacanestro Viola saluta con un dolce post social

La Pallacanestro Viola non ha più il suo capitano. Fortunato Barrile lascia ufficialmente il basket. Il “Cap” ha chiuso la stagione insieme ai suoi compagni con la sconfitta ai Playoff contro Rieti, un ko reso dolcissimo dalla straordinaria cavalcata dei neroarancio. Altrettanto dolce il post di addio del giovane reggino, pubblicato sui social: “pensavano che io avessi paura ad andarmene ma ho mostrato loro il coraggio di saper restare. Scusa pallacanestro, non volevo profanarti col mio “talento” ma, te lo giuro, ti ho dato tutto, tutto quello che avevo. Perdonami, l’ho fatto per la mia Reggio, tanto bella quanto svalorizzata, e per i nuovi Fortunato Barrile alla ricerca di un’opportunità. Lascio un regalo proprio a quest’ultimi, un possibile trampolino di lancio nello sport competitivo, ciò che è mancato nella mia, permettetemi di chiamarla, carriera.

Tranquilla pallacanestro, questa probabilmente è stata la mia ultima partita, puoi considerare il passaggio di testimone (in foto, con Luka Radusin, ndr) più o meno sul serio: chissà, magari abbiamo già un nuovo Cap. Grazie Viola, società, Trust, tifosi, grazie grazie grazie: avete realizzato il mio sogno di bambino. Adesso, esausto ma motivato, credo di dover dedicarmi un po’ a me, ai miei nuovi obiettivi e sogni, onestamente non vedo l’ora. Spero solo di non impiegarci altri 26 anni… Avete letto fin qui? Vi voglio bene“.