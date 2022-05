Pallacanestro Viola-Real Sebastiani Rieti, al via la vendita dei biglietti per Gara-3 dei Playoff | INFO e DETTAGLI

17 Maggio 2022 15:03

Partita la vendita dei biglietti di Gara-3 dei Playoff fra Pallacanestro Viola e Real Sebastiani Rieti: la serie si sposta al PalaCalafiore nella serata di venerdì 20 maggio

La Pallacanestro Viola comunica le modalità di acquisto dei biglietti per Gara 3 Playoff validi per conquistare la serie A2 che si svolgerà al PalaCalafiore venerdì 20 maggio alle ore 20.30. Posto unico 10 euro adulti, 5 euro ragazzi maggiori di 12 anni. In collaborazione con il Comune di Reggio Calabria la Biglietteria sarà aperta nelle giornate di martedi, mercoledì e giovedì dalle h 17.00 alle ore 19.00 presso la Galleria di Palazzo San Giorgio fronte Teatro Comunale Cilea. Venerdì 20, giorno della gara, il Botteghino del PalaCalafiore sarà aperto dalle ore 18.00 alle ore 20.00. Gli abbonati avranno diritto alla prelazione del proprio posto recandosi in Biglietteria negli orari di apertura del martedì. Sarà possibile acquistare i biglietti presso i punti autorizzati Vivaticket e presso il rivenditore ufficiale Bcenters. Sarà possibile inoltre acquistare il biglietto online su www.vivaticket.it.