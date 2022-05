Pallacanestro Viola ai Playoff se… tutte le combinazioni per la postseason: decisiva Sant’Antimo-Torrenova

1 Maggio 2022 22:00

La Pallacanestro Viola batte Salerno e tiene vivo il sogno Playoff: si deciderà tutto all’ultima giornata con lo scontro diretto fra Sant’Antimo e Torrenova

Serviva una vittoria nell’ultima gara casalinga della stagione, la Pallacanestro Viola si è fatta trovare pronta. I neroarancio hanno superato Salerno 65-61 in una gara complicata, sofferta, nella quale hanno chiuso sotto 3 quarti su 4, tranne l’ultimo, quello decisivo. E nel basket è questo quello che conta davvero. Federico Ingrosso ha trascinato i compagni con 20 punti e un clamoroso 6/8 da 3 punti, serata di grazia per la guardia neroarancio. Doppia doppia per il solito Yande Fall da 12 punti e 12 rimbalzi. Doppia doppia sfiorata per un rimbalzo a Kekovic che chiude 14-9 la sua solidissima gara.

Playoff alla portata, si deciderà tutto all’ultima giornata con lo scontro diretto fra Sant’Antimo (sconfitta ieri a Forio) e Torrenova (vittoriosa oggi su Avellino). In caso di vittoria di Sant’Antimo, la Viola sarebbe ai Playoff indipendentemente dal proprio risultato. I neroarancio andrebbero ai Playoff anche in caso di vittoria su Taranto e contemporaneo successo di Torrenova su Sant’Antimo che si ritroverebbe fuori. Strada sbarrata per la postseason in caso di sconfitta neroarancio e di contemporanea vittoria di Torrenova: a pari punti con Sant’Antimo sarebbero davanti i partenopei.

Risultati 29ª Giornata Serie B Girone D

Sabato 30 aprile

Forio Basket 1977-Geko PSA Sant’Antimo 68-60

BPC Virtus Cassino-Bava Pozzuoli 83-85

Pavimaro Molfetta-Virtus Kleb Ragusa 89-94

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Lapietra Monopoli 77-53

Domenica 1 maggio

Meta Formia-CJ Basket Taranto 56-98

Pall. Viola Reggio Calabria-Virtus Arechi Salerno 65-61

Fidelia Torrenova-Del.Fes Avellino 87-63

Lions Basket Bisceglie-Moncada Energy Agrigento 68-73

Classifica Serie B Girone D