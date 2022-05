Compleanno “Illegale” in casa Pallacanestro Viola: Yande Fall compie 32 anni

21 Maggio 2022 12:14

La Pallacanestro Viola festeggia il compleanno dell’Illegale Yande Fall: il centro neroarancio spegne 32 candeline

All’indomani dell’eliminazione dai Playoff per mano di Rieti, arrivata dopo una grande prestazione tributata dagli applausi di tutto il PalaCalafiore, la Pallacanestro Viola festeggia un compleanno speciale. Il più “Illegale” del roster neroarancio spegne 32 candeline: buon compleanno a Yande Fall! Il “Leone d’Africa” è il simbolo della squadra neroarancio, della quale è l’indiscusso leader carismatico. In campo mette insieme 12.5 punti e 11 rimbalzi di media a partita che gli valgono una doppia doppia stagionale clamorosa rendendolo uno dei rimbalzisti migliori dell’intera Serie B. Da qui il soprannome “Illegale”. I tifosi lo adorano e lui ha un rapporto speciale con loro: durante tutta la partita si carica con il loro tifo e li carica a sua volta con ampi gesti, si va a prendere gli applausi, poi non perde occasione per scambiare un saluto o scattare un selfie tanto al palazzetto quanto in strada. Una grande persona prima che un grande atleta.