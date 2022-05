Pallacanestro Viola ai Playoff, Bolignano: “miracolo sportivo, ma contro Rieti non saremo una Cenerentola”

8 Maggio 2022 20:25

La Pallacanestro Viola raggiunge i Playoff del campionato di Serie B: l’analisi di coach Bolignano che dedica la vittoria a Pasquale Vazzana e si dice pronto a giocare, senza paura, anche contro la Sebastiani Rieti

La Pallacanestro Viola raggiunge i Playoff del campionato di Serie B! I reggini sbancano il PalaFiom di Taranto con una prestazione grintosa e un finale tutto cuore che permette a Bruno Duranti (22 punti) e compagni di ottenere addirittura la 7ª posizione in classifica davanti a Torrenova, vittoriosa su Sant’Antimo.

Al termine della gara, coach Bolignano ha parlato di “miracolo sportivo” sottolineando il girone di ritorno strepitoso dei suoi ragazzi (11-4) e dedicando l’accesso alla postseason a un tifoso speciale che non c’è più: “faccio i complimenti a Taranto per aver giocato una partita vera, non hanno fatto sconti a nessuno, hanno messo un’intensità pazzesca anche nella parte finale dell’incontro. Per noi è stato arduo, i ragazzi sono stati super. Abbiamo fatto una partita fotocopia di quella di Salerno, nel finale abbiamo chiuso i rubinetti difensivi. Nel secondo tempo abbiamo ripreso una percentuale da 3 punti che ci era mancata ad inizio partita quando Taranto tirava con il 55% e noi con un onesto 23% e il 50% ai liberi sprecandone 5 nel solo primo tempo. Ho chiesto ai ragazzi di mettere meno nervosismo, di stare più dentro al piano partita, di alzare l’intensità difensiva che non bastava per arginare un Diomede stratosferico che si è annullato, fortunatamente, con la partita di Duranti. Il cuore di questi ragazzi ci ha portato ad ottenere un risultato importantissimo, un miracolo sportivo: una squadra che nel girone d’andata fa 12 punti ed è in piena zona Playout, arrivare 7ª, facendo 22 punti nel girone di ritorno, merita solo applausi. Questa è una vittoria della società, dei tifosi, dei ragazzi, la dedichiamo a Pasquale Vazzana, ci credeva fino alla fine“.

Coach Bolignano ha poi rilasciato un breve commento sulla prossima avversaria dei Playoff, la Sebastiani Rieti, squadra più in forma e più forte dell’intera Serie B: “giocare contro la squadra più forte della Serie B per roster ed esperienza, allenata da Alex Finelli che ha fatto la storia in Serie A, ci darà tantissimissime motivazioni. Ci lavoreremo in settimana cercando di non snaturare le nostre caratteristiche, non abbiamo nulla da perdere. Con oggi abbiamo stravinto il nostro campionato, ma non vogliamo essere la Cenerentola dei Playoff“.