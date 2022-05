Palermo, serata da sogno: pari e passaggio del turno playoff. E al Barbera c’erano anche i rappresentanti del City

12 Maggio 2022 23:01

Il Palermo pareggia contro la Triestina al 95′, in un Barbera caldissimo, e vola al secondo turno nazionale playoff

Serata da sogno al Barbera, come quelle dei vecchi tempi. E, diciotto anni dopo, ancora la Triestina a Palermo in uno stadio caldissimo. Risultato? Pari, ma è d’oro. Dopo la vittoria in trasferta dell’andata, è il pari in Sicilia a regalare il passaggio del turno playoff ai rosanero. Prima parte tesissima, con il rigore per gli ospiti, che Massolo neutralizza. Poi succede tutto nel finale: al 77′ Litteri fa 0-1 e ghiaccia il Barbera, ma in pieno recupero ci pensa Luperini a fare 1-1. Il Palermo va al secondo turno della fase nazionale (l’avversaria sarà la Juve Under 23), mentre ad assistere al match c’erano gli emissari inglesi capitanati da Brian Marwood del City Group. I rappresentanti del fondo si trovano in città da ieri per definire i dettagli della trattativa. Il club rosanero, dunque, lotta su due fronti. Nelle altre sfide, esultano Virtus Entella, Feralpisalò, Juve Under 23 e Monopoli. Di seguito tutti i risultati.

I risultati dei playoff di Serie C e tutte le qualificate