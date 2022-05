Sicilia: incinta di 8 mesi muore a casa dopo un malore. Bimbo nato con cesareo, ma è grave

5 Maggio 2022 21:00

La donna aveva 38 anni, è stato il marito a darne l’allarme. I medici però non sono riusciti a salvarla

Tragedia avvenuta in Sicilia, una donna di 38 anni, incinta all’ottavo mese, è morta nella sua abitazione in via Antonio Vian, a Palermo. A chiamare il 118 per dare l’allarme è stato il marito che, vedendo la moglie in preda ad un malore, ha chiesto aiuto ai medici. Secondo il racconto dell’uomo, la donna sarebbe svenuta e poi caduta priva di sensi. I soccorritori sono giusti sul posto in codice rosso in pochi minuti, ma inutili si sono rivelate tutte le mosse per salvare la malcapitata.

Gli uomini del 118, una volta costatato il decesso, hanno trasportato la donna all’Ospedale Buccheri La Ferla dove è stato eseguito un cesareo d’urgenza per far nascere il bambino. Le condizioni del piccolo, però, sono molto gravi. Le indagini dei Carabinieri sono in corso per cercare di fare chiarezza sulle cause di un decesso al momento inspiegabile.